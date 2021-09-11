Seyirtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri, 16 arazöz, 3 iş makinesi, 4 su tankeri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yangın, ekiplerin yanı sıra çevredeki vatandaşların da desteğiyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.