Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan 2022-2023 Su Yılı 3 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu'na göre, Ege Bölgesi'nde 1 Ekim-31 Aralık 2022 döneminde yağışlar normalin ve geçen senenin altında gerçekleşti.

Bölgede bu süreçte uzun yıllar yağış ortalaması 206,8 milimetre ölçüldü. Ege, bir önceki su yılının aynı döneminde 227,1 milimetre yağış aldı, bu senenin aynı döneminde ise yağış 120,2 milimetre gerçekleşti.

Ege Bölgesi'nde 1 Ekim-31 Aralık 2022 dönemi yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 42, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 47 azaldı.

Son 3 aylık verilere göre İzmir, Denizli ve Aydın 'orta kurak' seviyede

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Standart Yağış İndeksi'nde yer alan kuraklık haritası analizlerine göre 3 aylık değerlendirmede, İzmir, Denizli ve Aydın "orta kurak", Manisa ve Uşak ise "şiddetli kurak" olarak tanımlandı.

Altı aylık değerlendirme verilerine göre ise İzmir, Aydın ve Denizli'de "orta", Manisa ve Uşak'ta ise "çok şiddetli" ve "şiddetli" diye tanımlanan ileri düzey kuraklık görüldü.

Ege Bölgesi'nde 12 aylık veriler dikkate alındığında ise İzmir'in büyük bölümü "şiddetli kurak", Aydın "orta kurak", Denizli "hafif kurak", Manisa ve Uşak'ın önemli bölümleri "olağanüstü kurak" şeklinde tanımlandı.

[Fotoğraf: AA]

İzmir'de barajların doluluk oranları

Geçen yılın ilkbahar mevsimini kurak geçiren İzmir'de çoğunlukla sağanak şeklinde etkili olan kasım, aralık ve ocak yağışlarına rağmen içme suyunun sağlandığı barajlardaki doluluk oranları geriledi.

2022-2023 Su Yılı'nın ekim, kasım aralık döneminde metrekareye 247,4 milimetre yağışın düştüğü İzmir, önceki yılının aynı döneminde 352 milimetre yağış aldı.

Yine bu tarihlerde uzun yıllar yağış ortalaması 423,3 milimetre olarak gerçekleşti.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) 24 Ocak tarihli verilerine göre de kentteki 5 barajın doluluk oranı geçen senenin aynı ayına göre azaldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre, doluluk Tahtalı'da yüzde 54'ten yüzde 39'a, Balçova'da yüzde 49'dan yüzde 30'a, Güzelhisar'da yüzde 67'den yüzde 60'a, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 73'ten yüzde 42'ye, Ürkmez'de yüzde 77'den yüzde 39'a düştü.

İzmir'in su ihtiyacının yaklaşık yüzde 45'ini karşılayan Tahtalı Barajı'nda su altında kalan birçok yapı da seviyesindeki düşme nedeniyle gün yüzüne çıktı.

[Fotoğraf: AA]

İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, İzmir'de özellikle metropole hem yer altı kaynaklarından hem barajlardan su verdiklerini söyledi.

Şehrin en önemli su kaynağı Tahtalı Barajı'nda bugün itibarıyla yüzde 39'un üzerinde aktif doluluk bulunduğunu dile getiren Alpsoykan, şunları kaydetti:

"Bu doluluk yaklaşık 360 gün hiç yağmur yağmasa kenti idare edebilecek bir doluluk. Son 23 seneye baktığımızda bundan daha az suyumuzun kaldığı 7 senemiz var. Elbette iklim değişiklikleri bir kestirim yapmamıza olanak sağlamıyor. Çünkü baraja bir senede 40 milyon metreküp su geldiği de oldu, 215 milyon metreküp geldiği de oldu. Şehrimizdeki su kaçaklarını önlemeye çalışan birimlerimiz bu konuda da yoğun çalışıyor. Yüzde 27'lik bir su kaçağı var, neticede kaçağı önlediğimiz zaman bir kaynak olarak değerlendiriliyor. Şu anda çok büyük bir tehlike yok ancak dikkat etmemiz gerekiyor."