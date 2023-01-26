Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, neslinin tükendiği düşünülen Anadolu Leoparı'nın yurt içinde iki ayrı bölgede yeniden görüntülendiğini duyurdu.

Bakan Kirişci, "İzini sürmeye, heyecanla yolunu gözlemeye devam edeceğiz. Bu kadim topraklar ilelebet yurdu, heybeti daim olsun" ifadelerini kullandı.

Anadolu Leoparı'nın görüntüleri foto kapana yansıdı.