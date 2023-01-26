Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 11:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Anadolu Leoparı iki ayrı bölgede bir kez daha görüntülendi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'de iki ayrı bölgede nesli tehlike altında olan Anadolu Leoparı'nın tekrar görüntülendiğini duyurdu. Anadolu Leoparı'nın görüntüleri foto kapana yansıdı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, neslinin tükendiği düşünülen Anadolu Leoparı'nın yurt içinde iki ayrı bölgede yeniden görüntülendiğini duyurdu.
Bakan Kirişci, "İzini sürmeye, heyecanla yolunu gözlemeye devam edeceğiz. Bu kadim topraklar ilelebet yurdu, heybeti daim olsun" ifadelerini kullandı.
Anadolu Leoparı'nın görüntüleri foto kapana yansıdı.
Anadolu Leoparı iki ayrı bölgemizde yeniden görüntülendi.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) January 26, 2023
İzini sürmeye, heyecanla yolunu gözlemeye devam edeceğiz.
Bu kadim topraklar ilelebet yurdu, heybeti daim olsun. pic.twitter.com/EAs63zPuPF
Etiketler: Tarım ve Orman Bakanlığı Vahit Kirişci
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