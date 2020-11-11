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İzmir'deki deprem anı kameralara yansıdı
İzmir'de 6.6'lık depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Torbalı Belediye binasında yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı.
İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6'lık depreme ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Deprem anında Torbalı Belediye binasında yaşanan panik, kameralara böyle yansıdı.
Bir annenin bebek arabasındaki çocuğunu alıp dışarı koştuğu görüldü.
Üst katlardaki personelin de panikle merdivenlere koşması dikkat çekti. Bir personel ise üstüne sıva dökülünce kaçış yönünü değiştirdi.
Depremde ağır hasar gören belediye binası, tahliye edildi.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 20:22
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