İzmir'de 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma kısıtlaması
İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerinde kişilerin 10.00-16.00 saatleri harici sokağa çıkması kısıtlandı. Ayrıca kent genelinde sokakta sigara içmek yasaklandı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs salgını kapsamında kentteki ek tedbirleri açıkladı.
İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında Köşger yeni alınan kararları sosyal medya hesabından duyurdu.
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İzmir'de sokakta sigara içmek yasaklandı.
Ayrıca, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin saat 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı.
Vali Köşger, bazı kurumlar hariç hamilelerin de idari izinli sayılacağını ifade etti.
Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İzmir’de— Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) November 11, 2020
-Sokakta sigara içmek ve
-65 yaş üstünün 10-16 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklanmış;
Valilik kararıyla bazı kurumlar hariç kaç haftalık olduğuna bakmaksızın hamileler idari izinli sayılmıştır.
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