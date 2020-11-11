İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs salgını kapsamında kentteki ek tedbirleri açıkladı.

İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında Köşger yeni alınan kararları sosyal medya hesabından duyurdu.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İzmir'de sokakta sigara içmek yasaklandı.

Ayrıca, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin saat 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı.

Vali Köşger, bazı kurumlar hariç hamilelerin de idari izinli sayılacağını ifade etti.