Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin trafik ışıklarında bekleyen ticari araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Manisa-Akhisar kara yolunun Selimşahlar Mahallesi kavşağında, H.S yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak trafik ışıklarında bekleyen A.S. idaresindeki ticari araca arkadan çarptı.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan Devran Aktaş, sürücü H.S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Veli Karakaya yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine, olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 18:16
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