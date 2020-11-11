Manisa-Akhisar kara yolunun Selimşahlar Mahallesi kavşağında, H.S yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak trafik ışıklarında bekleyen A.S. idaresindeki ticari araca arkadan çarptı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Devran Aktaş, sürücü H.S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Veli Karakaya yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine, olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.