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Sivas'ta iki köy karantinaya alındı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde iki köyde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Güzelyurt ve (Merkez, Budama ve Keçiini mahalleleri) ve Ortakent köyü (Merkez, Eskiköy ve Damatlar mahalleleri), Covid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Karantina nedeniyle köylere giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 19:11
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