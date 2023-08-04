Açık 33.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.08.2023 17:33

İzmir'deki bıçaklı kavgada bir çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 çocuk öldürüldü, 1 çocuk da yaralandı.

İzmir'deki bıçaklı kavgada bir çocuk hayatını kaybetti
[Temsili Fotoğraf: AA]

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada 17 yaşındaki Furkan T, 16 yaşındaki K.E'yi bıçakla yaraladı.

Bu sırada kardeşinin yaralandığını gören İ.E, elindeki bıçağı aldığı Furkan T'yi yaraladı.

Yaralılar ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Furkan T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı K.E'nin de İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zanlı İ.E. de polislerce gözaltına alındı.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Balıkesir'de orman yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:11
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Marjan hakkında yakalama kararı
18:07
Türkiye - Bulgaristan sınırında orman yangını
17:56
Fransa: Nijer'deki cuntanın anlaşmalara ilişkin fesih kararlarını tanımıyoruz
17:52
Rusya: Ukrayna, karşı saldırılarda 43 binden fazla askerini kaybetti
17:46
Vergi daireleri bugün fazla mesai yapacak
17:36
Somali'de sahte atlet skandalı: Atletizm Federasyonu Başkanı görevden alındı
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir evde patlama meydana geldi
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir evde patlama meydana geldi
FOTO FOKUS
Darbeler kıtası Afrika
Darbeler kıtası Afrika
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ