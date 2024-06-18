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Türkiye
AA 18.06.2024 20:22

İzmir'de zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'de zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

Çiniliköy mevkisinde, içerisinde zeytin ağaçlarının bulunduğu zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler, havadan ve karadan müdahalede bulundu.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

Öte yandan yangın nedeniyle kapatılan Kemalpaşa-Torbalı yolu tekrar trafiğe açıldı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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