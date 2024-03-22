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Türkiye
AA 22.03.2024 03:57

İzmir'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde 5 otomobil ile elektrikli skuterin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İzmir'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Çiğli-Karşıyaka istikametinde seyreden A.K. idaresindeki otomobil ile E.C.İ. yönetimindeki otomobil, Anadolu Caddesi'nde çarpıştı.

Kazanın ardından araç sürücüleri, kaza tutanağı tutmak için araçtan indi.

Bu sırada arkadan gelen A.E'nin kullandığı otomobil, önündeki otomobille, kaza için yardıma gelen otomobil ve elektrikli skuterin sürücüsü A.B.S'ye çarptı.

İzmir'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobildeki İsmail Taşdelen ve Turan Taşdelen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar, A.K, M.Ü, G.Ü, A.A, T.Ç, A.B.S. ve A.E. çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar açıldı.

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İzmir Trafik Kazası
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