İzmir'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Çiğli-Karşıyaka istikametinde seyreden A.K. idaresindeki otomobil ile E.C.İ. yönetimindeki otomobil, Anadolu Caddesi'nde çarpıştı.

Kazanın ardından araç sürücüleri, kaza tutanağı tutmak için araçtan indi.

Bu sırada arkadan gelen A.E'nin kullandığı otomobil, önündeki otomobille, kaza için yardıma gelen otomobil ve elektrikli skuterin sürücüsü A.B.S'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobildeki İsmail Taşdelen ve Turan Taşdelen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar, A.K, M.Ü, G.Ü, A.A, T.Ç, A.B.S. ve A.E. çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar açıldı.