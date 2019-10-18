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İzmir'de yük treni raydan çıktı18 Ekim 2019 Cuma 22:38 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 22:41
İzmir'in Konak ilçesinde Alsancak Limanı'ndan yola çıkan 7 vagonlu yük treni Şehitler Caddesi'nde raydan çıkarak devrildi.
Akşam saatlerinde Alsancak Limanı'ndan yüklenen 7 vagonlu tren, Halkapınar bölgesi Şehitler Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan olmadı, seferlerde de aksama yaşanmadı.
TCDD yetkilileri ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Şehitler Caddesi geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.
Yük treninin vinç yardımıyla kaldırılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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