H.H.M'nin kullandığı otomobil, D-400 kara yolu Gündoğdu Mahallesi Kavşağı'nda Vali Yardımcısı Çiçekli'nin içinde bulunduğu resmi plakalı otomobile çarptı.

Kazada iki araçta da hasar oluştu. Polis ekipleri, sürücü H.H.M'nin 2,59 promil alkollü olduğunu, daha önce de alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine el konduğunu belirledi.

Otomobilinde de alkol şişesi bulunan H.H.M'ye, "alkollü araç kullanmak"tan işlem yapıldı.

Kaynak: AA