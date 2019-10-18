Türkiye
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü vali yardımcısının aracına çarptı18 Ekim 2019 Cuma 17:28 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 20:05
Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil, Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli'nin bulunduğu resmi plakalı araca çarptı.
H.H.M'nin kullandığı otomobil, D-400 kara yolu Gündoğdu Mahallesi Kavşağı'nda Vali Yardımcısı Çiçekli'nin içinde bulunduğu resmi plakalı otomobile çarptı.
Kazada iki araçta da hasar oluştu. Polis ekipleri, sürücü H.H.M'nin 2,59 promil alkollü olduğunu, daha önce de alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine el konduğunu belirledi.
Otomobilinde de alkol şişesi bulunan H.H.M'ye, "alkollü araç kullanmak"tan işlem yapıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası mavavgat antalya