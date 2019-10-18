Barış Pınarı Harekatı'yla Fırat'ın doğusunda 65 yerleşim birimi terörden temizlendi. Şimdi o bölgelerde hayatın normalleştirilmesine çalışılıyor.

Terör örgütü çekilirken çok mayın ve el yapımı patlayıcı tuzakladı. Mehmetçik bu patlayıcıları bulup tek tek imha ediyor.

Güvenli bölgedeki meskun mahal operasyonları için polis özel harekat da görevlendirildi. Giresun Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de onlardan bir kısmı. Törenle sınır hattındaki görev yerlerine uğurlandılar.

Uğurlama öncesinde kurbanlar kesildi, dualar edildi. Sevdikleriyle helalleşen özel harekat polisleri ailelerinin gururlu bakışları eşliğinde yola koyuldu.

Türkiye'nin dört bir yanından aynı görev için yola çıkan özel harekat polislerinin ilk durakları Kilis'ti. Oradan konvoy halinde, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçtiler.

Operasyonlarda kullanılacak zırhlı araç ve yaşam malzemeleri de TIR'larla götürüldü. Özel harekat polisleri, Suriye'de belirlenen bölgelerde görev yapacak.

Kaynak: TRT Haber