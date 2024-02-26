İzmir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

H.A. (55) yönetimindeki yolcu otobüsü İzmir-Ankara kara yolu Halilbeyli kavşağında A.D'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle otomobil ve otobüs yaklaşık 200 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine İzmir ve Manisa'dan ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü A.D. ile yolcu konumundaki H.D., M.E. ve E.D. yaralandı.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan A.D. ile H.D'yi bulundukları yerden çıkardı.

Olay yerindeki müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.D. ve H.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, otobüs sürücüsü H.A'yı gözaltına aldı.

Öte yandan firma tarafından bölgeye gönderilen başka bir otobüsle yolcular seferlerine devam etti.

Muhabir : Kamil Tekmen,Kürşat Gürbüz,Haydar Toprakçı