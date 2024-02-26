Çok Bulutlu 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.02.2024 02:37

İzmir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İzmir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotograf: AA]

H.A. (55) yönetimindeki yolcu otobüsü İzmir-Ankara kara yolu Halilbeyli kavşağında A.D'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle otomobil ve otobüs yaklaşık 200 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine İzmir ve Manisa'dan ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü A.D. ile yolcu konumundaki H.D., M.E. ve E.D. yaralandı.

İzmir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan A.D. ile H.D'yi bulundukları yerden çıkardı.

Olay yerindeki müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.D. ve H.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, otobüs sürücüsü H.A'yı gözaltına aldı.

Öte yandan firma tarafından bölgeye gönderilen başka bir otobüsle yolcular seferlerine devam etti.

Muhabir : Kamil Tekmen,Kürşat Gürbüz,Haydar Toprakçı

ETİKETLER
İzmir Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:00
Elazığ'da baraj gölünde sürüklenen teknedeki 2 balıkçı kurtarıldı
01:03
Suudi Arabistan'dan, ülkede mahsur kalan Gazzeli umre ziyaretçilerine 6 ay oturum
00:59
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
00:57
İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 70 bin ton patlayıcı kullandı
00:04
Uluslararası Adalet Divanı'nda söz sırası Türkiye'de
00:03
Çanakkale'de 91 düzensiz göçmen kurtarıldı
Filistinliler, dağıtılan yemeklerden alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor
Filistinliler, dağıtılan yemeklerden alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor
FOTO FOKUS
Savaşın gölgesinde Gazze sokaklarında Ramazan hazırlıkları
Savaşın gölgesinde Gazze sokaklarında Ramazan hazırlıkları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ