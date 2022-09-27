Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı
İzmir'de yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yurt dışı bağlantılı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" hakkındaki kanuna muhalefet suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 18 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin merkez ilçeler ile Torbalı ilçesinde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka dekontu, 1 ruhsatsız tabanca ve 24 fişek ele geçirildi.
Firari şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.
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