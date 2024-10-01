Çok Bulutlu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 01.10.2024 02:47

İzmir'de yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptıktan sonra alev aldı. Yanan otomobilden çıkamayan sürücü hayatını kaybetti.

İzmir'de yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Hüseyin Zağlı idaresindeki otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan duvara çarptı.

Kazanın ardından otomobil yanmaya başladı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı.

İzmir'de yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Yapılan çalışmalar sonrasında otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Zağlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Zağlı'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ETİKETLER
İzmir Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kayseri'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:29
İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli öldü
03:03
İtalya, Orta Doğu'da gerilimi azaltmanın acil ve gerekli olduğu görüşünde
03:52
İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi
02:54
BUDO seferlerine hava engeli
04:25
İsrail: Lübnan'a karadan saldırı başladı
01:55
Kayseri'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı
FOTO FOKUS
İsrail, "boşaltın" uyarısının hemen ardından Beyrut'u vurmaya başladı
İsrail, "boşaltın" uyarısının hemen ardından Beyrut'u vurmaya başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ