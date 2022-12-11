Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de vapur seferleri normale döndü
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen tüm vapur seferleri yeniden başladı.
İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin iptal edildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Tüm seferlerimiz saat 13.30'dan itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz" denildi.
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