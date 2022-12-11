Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da lodos: Kırmızı yosunlar karaya vurdu
[Fotograf: İHA]
İstanbul'da lodos nedeniyle Caddebostan sahilinde kırmızı renkli yosunlar karaya vurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan lodos, İstanbul'da özellikle Avrupa yakasında etkili olmaya başladı.
Lodos nedeniyle yüksek dalgalar oluşurken, dalgaların getirdiği kırmızı yosunlar Kadıköy'de Caddebostan sahilini kapladı.
Dalgalarla gelen yosunlar belediye ekiplerince toplanıyor.
[Fotoğraf: AA]
Kentte vapur seferlerine lodos engeli
Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.
Duyuruda, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) seferlerinin yanı sıra Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının yapılamadığı ifade edildi.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu İstanbul
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