İstanbul Avcılar'da, yıkım ekipleri kentsel dönüşüme giren bir binayı yıktı.

Yerine yapılacak inşaatın temel kazısı için alana kepçe getirildi. İş makinasının ilk işi, yol kenarındaki ağacı devirmek oldu.



Çevredekiler olayı cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine zabıta ekipleri bölgede inceleme yaptı.

İnşaat alanının çevresi bariyerlerle kapatıldı. Güvenlik önlemlerinin alınmaması ve çevreye zarar verildiği gerekçeleriyle inşaat mühürlendi.