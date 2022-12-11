Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 11:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA, TRT Haber
Ağacın kepçeyle devrildiği inşaat mühürlendi
[Fotograf: DHA]
İstanbul Avcılar'da, temel kazısı yapılan inşaat alanında kullanılan kepçe, yol kenarındaki ağacı devirdi. Şikayet üzerine zabıta çalışmaları durdurdu, inşaat mühürlendi.
İstanbul Avcılar'da, yıkım ekipleri kentsel dönüşüme giren bir binayı yıktı.
Yerine yapılacak inşaatın temel kazısı için alana kepçe getirildi. İş makinasının ilk işi, yol kenarındaki ağacı devirmek oldu.
Çevredekiler olayı cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine zabıta ekipleri bölgede inceleme yaptı.
İnşaat alanının çevresi bariyerlerle kapatıldı. Güvenlik önlemlerinin alınmaması ve çevreye zarar verildiği gerekçeleriyle inşaat mühürlendi.
Etiketler: İstanbul
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