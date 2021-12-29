Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu ve kaçak içki operasyonu: 18 gözaltı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
İzmir'in 9 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 18 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bergama, Ödemiş, Menemen, Torbalı ve Kiraz ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.
Operasyonlarda, 2 kilo kubar esrar, farklı miktarlarda uyuşturucu, kenevir tohumu ve 2 uyuşturucu içme aparat ele geçirildi, haklarında işlem başlatılan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Dikili, Selçuk, Karabağlar ve Tire ilçelerinde düzenlenen kaçak içki operasyonlarında ise 1790 litre alkol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu Kaçak İçki
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