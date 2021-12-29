Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskında, Suriye'de silahlı eylemlere katıldığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına aldı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, yılbaşı öncesi muhtemel bir terör eyleminin önüne geçmek için çalışma başlattı.
Ekipler, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de silahlı eylemlerine katıldığını ve kentte olduklarını belirlediği Suriyeli H.K, E.C, M.S, H.M, M.K. ve A.E'yi operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Etiketler: DEAŞ Terörle Mücadele
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