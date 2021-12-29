İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenleri para karşılığında barındırdıkları, sahte kimlik ve belge sağladıkları, başka illere nakillerini yaptıkları öne sürülen 21 Afganistan uyruklu yakalandı.

Gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.