Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düşerek tramvayın altında sıkışan kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışırken düşen kişi, tramvayın altında sıkışarak yaralandı.
T1 Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nın Eminönü istasyonunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişi, düşerek tramvayın altında sıkıştı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvayın altında sıkışan kişiyi kurtardı.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bu arada kaza nedeniyle tramvayın Sirkeci-Karaköy arasındaki seferleri bir süre aksadı.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 09:56
- 09:56
- 09:57
- 09:53
- 09:50
Sıradaki Haber
4 il için çığ ve buzlanma uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz