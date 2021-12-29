Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne merkezli 2 ilde sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiyle mücadeleye yönelik Edirne ve İstanbul'da operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sahte içki üretimiyle mücadele kapsamında Edirne ve İstanbul'da 4 adrese baskın yaptı.
Adreslerde yapılan aramada 125 litre etil alkol, 105 litre etanol, aroma verici, 100 bilyeli kapak, 500 içki şişesi, alkol derecesini ölçmeye yarayan alkolmetre ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte İçki
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