Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 08:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
AFAD'ın verilerine göre Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremi sosyal medya hesabından duyurdu.
Akdeniz Girit Adası açıklarında 5,5 büyüklüğündeki deprem saat 08.07'de meydana geldi.
Deprem, yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Deprem Son Dakika
Sıradaki Haber
Trakya sular altında: Dereler taştı, mahsur kalanlar kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz