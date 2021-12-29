Yangın saat 04.00'da Kağıthane Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Park halindeki otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre bir süredir park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini fark edenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın park halindeki diğer otomobillere sıçramadan söndürüldü.