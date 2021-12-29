Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 05:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da park halindeki otomobil yandı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Kağıthane'de park halindeki otomobil bilinmeyen bir sebepten yandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alev alan aracı söndürdü.
Yangın saat 04.00'da Kağıthane Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi.
Park halindeki otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre bir süredir park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini fark edenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın park halindeki diğer otomobillere sıçramadan söndürüldü.
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