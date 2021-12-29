Urla ilçesinin Sığacık Körfezi açıklarında, içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu bir tekne battı.

Düzensiz göçmenlerin kendi imkanlarıyla sahile çıktığı ve 2 düzensiz göçmenin denizde kaybolduğu bilgisinin üzerine, olay yerine 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından Sığacık Körfezi Yağcılar mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bir bölgede kara üzerinde tespit edilen 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarıldı.

Ekipler, 2 göçmenin cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybeden 2 düzensiz göçmenin cansız bedeni, Seferihisar Devlet Hastanesine teslim edildi.