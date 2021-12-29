Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçede sağanağın ardından Yılmaz ve Yıldırım Mahallelerinden geçen Lüleburgaz Deresi taştı.

Taşkın nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Vatandaşlar, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı askeri araçlarla evlerinden alındı. Güvenli bölgelere getirilen vatandaşlar otellere götürüldü.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile Belediye Başkanı Murat Gerenli de tahliye çalışmalarını takip etti.

Bu arada, sağanak nedeniyle Lüleburgaz-Pınarhisar yolu ulaşıma kapandı. Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

AFAD, UMKE ve belediye ekipleri de bölgede hazır bekliyor.

Sele kapılan kazlar kamerada

Yoğun yağış sonrası bir grup kaz sele kapıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Bir süre suda sürüklendikten sonra gözden kaybolan kazların akıbeti bilinmiyor.