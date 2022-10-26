Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
İzmir'in Kiraz, Menderes, Kemalpaşa ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla 18-24 Ekim tarihleri arasında Kiraz, Menderes, Kemalpaşa ve Torbalı ilçelerinde operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 382 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 1 gram afyon sakızı ve 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 24 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu
Son Haberler
- 13:45
- 13:41
- 13:36
- 13:37
- 13:32
Sıradaki Haber
İstanbul-Kerkük uçak seferleri başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz