İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla 18-24 Ekim tarihleri arasında Kiraz, Menderes, Kemalpaşa ve Torbalı ilçelerinde operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 382 gram ​​​​​​​esrar, 13 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 1 gram afyon sakızı ve 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 24 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.