AA 16.08.2025 11:37

İzmir'de toplu ulaşıma zam

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere şehir içi toplu ulaşıma zam yaptı.

İzmir'de toplu ulaşıma zam

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde alınan kararlarla kentteki toplu ulaşım tarifeleri düzenlendi.

Bu kapsamda tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya, öğrenci biniş ücreti 10 liradan 15 liraya, öğretmen biniş ücreti 17,72 liradan 20 liraya, 60 yaş üstü biniş ücreti ise 20 liradan 25 liraya yükseltildi.

Ayrıca aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 liradan 6,34 liraya çıktı.

İZBAN'da yeni düzenleme

Mecliste oy çokluğuyla TCDD ve belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN'da 90 dakika ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamalarının kaldırıldığı ifade edildi.

Yeni sistemin, İZBAN tarafından yapılacak teknik altyapı çalışmaları tamamlanınca hayata geçirileceği, İzmirim Kart'ın İZBAN'da geçerliliğini koruyacağı ama yolcuların belirtilen ayrıcalıklardan faydalanamayacağı belirtildi.

