Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 23:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de tır kazası: 2 ölü
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, elektrik direğine çarparak yol kenarındaki bir fabrikanın bahçesine devrildi. Kazada iki kişi hayatını kaybetti.
İzmir'den Turgutlu istikametine giden ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen tır, Çambel mevkisinde kontrolden çıkıp önce bariyerlere, ardından elektrik direğine çarparak yol kenarındaki bir fabrikanın bahçesine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, isimleri henüz belirlenemeyen sürücü ile araçtaki bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan cenazeler Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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