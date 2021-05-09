Bucak’a bağlı Çobanpınarı köyünde oturan Ali Yıldız'dan sabah 05.00'den itibaren haber alamayan ailesi 112'yi arayarak yardım istedi.

Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve İHH Arama Kurtarma Timi tarafından arama çalışması başlatıldı.

Alzheimer hastası olan Ali Yıldız, yürütülen çalışmalar sonucu köyün Pazar Alanı mevkiinde saat 17.00 sularında bulundu.

Sağlık durumu iyi olan Ali Yıldız kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.