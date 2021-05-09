Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 20:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Alzheimer hastası adam kaybolduktan 12 saat sonra bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Burdur'un Bucak ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası 82 yaşındaki Ali Yıldız yaklaşık 12 saat sonra bulundu.
Bucak’a bağlı Çobanpınarı köyünde oturan Ali Yıldız'dan sabah 05.00'den itibaren haber alamayan ailesi 112'yi arayarak yardım istedi.
Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve İHH Arama Kurtarma Timi tarafından arama çalışması başlatıldı.
Alzheimer hastası olan Ali Yıldız, yürütülen çalışmalar sonucu köyün Pazar Alanı mevkiinde saat 17.00 sularında bulundu.
Sağlık durumu iyi olan Ali Yıldız kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.
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