Öğleden sonra Kahramankazan ilçesi Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara istikametinde meydana gelen kazada, Sibel Uzun yönetimindeki otomobil, aynı istikametteki H.D.'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Anne, Baba ve çocuk hayatını kaybetti

Kazanın şiddetiyle aracın ön tarafında sıkışan Sibel ve eşi Şener Uzun, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobilden çıkarıldı. Ekipler, Sibel Uzun ile Şener Uzun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin kazada yaralanan çocukları O.U, B.U. ve Sibel Uzun'un arkadaşı G.G. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Çiftin yaralı çocuklarından biri hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Sibel Uzun'un ve yaralanan G.G.'nin İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.