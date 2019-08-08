Daha önce diğer illerde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda ele geçirilen dijital malzemeleri inceleyen ekipler, İzmir'de terör örgütüyle bağlantılı şüphelilerin bulunduğunu tespit etti.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü ile bağlantılı oldukları ve örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettikleri öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Kaynak: AA