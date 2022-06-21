Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de terör operasyonları: 6 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı 10-17 Haziran'da haklarında yakalama kararları bulunan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi.
Bornova, Kemalpaşa ve Menderes ilçelerindeki operasyonlarda FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan H.A, E.M, İ.K. ve M.K, Buca ve Torbalı ilçelerinde ise PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne üye olmak suçundan aranan A.V. ve M.D. gözaltına alındı.
Zanlıların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Etiketler: İzmir Terör Örgütü Terörle Mücadele
Son Haberler
- 16:55
- 16:47
- 16:41
- 16:41
- 16:44
Sıradaki Haber
Doktor eşi Zeynep Erdoğan'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Yükleniyor lütfen bekleyiniz