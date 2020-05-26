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İzmir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
İzmir'de sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen servis minibüsü, Lezita Kavşağı'nda sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada tarım işçilerinden Nurgül Atılgan, Edibe Atılgan, Teklife Akkuş, Engin Akkuş ve Aliye Gündüz yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kazadan yara almadan kurtulan Ahmet Tayfar, kazaya servis minibüsünün önünde seyreden bir otomobilin ani fren yapmasının neden olduğunu, bu otomobil sürücüsünden şikayetçi olduklarını ifade etti.
Polis, otomobilin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Etiketler: tarım işçileri servis minibüsü Lezita Kavşağı kazaSon Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 11:52
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