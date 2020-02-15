Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İzmir’in Çiğli ilçesinde park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir Çiğli'de Emir Viran'ın kullandığı araç, Anadolu Caddesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki minibüs ile otomobile çarptıktan sonra takla attı.
Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti
Bir süre sürüklendikten sonra refüje çarparak durabilen aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Yapılan incelemenin ardından Viran'ın cesedi Çiğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil çekiciyle olay yerinden alındı.
Etiketler: trafik Kazası izmir haberleri çiğliSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 08:14
Son Haberler
- 08:01
- 06:55
- 05:55
- 05:24
- 05:01
Sıradaki Haber
Dikili'de lastik botta 52 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz