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Dikili'de lastik botta 52 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da olduğu 52 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Lastik botu durduran ekipler, 15 erkek, 11 kadın ve 26 çocuktan oluşan Afganistan uyruklu 52 kişiyi kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Sahil güvenlik izmir düzensiz göçmenSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 06:21
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