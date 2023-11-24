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Türkiye
AA 24.11.2023 09:42

İzmir'de sosyal medya fenomeninin motosikletinde uyuşturucu bulundu

İzmir'de bir yarış motosikleti ve otomobilde yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ile tabanca bulundu, 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de sosyal medya fenomeninin motosikletinde uyuşturucu bulundu
[Fotograf: İHA]

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getireceği tespit edilen ve sosyal medyada yayınladığı motosiklet videolarıyla çok sayıda takipçisi bulunan O.M.'nin kullandığı yarış motosikletini takibe aldı.

Operasyonda, motosiklet ve birlikte hareket ettiği belirlenen bir otomobil durduruldu. Araçlardaki aramalarda 550 gram sentetik uyuşturucu, 750 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.M. ile otomobildeki 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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İzmir Uyuşturucu
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