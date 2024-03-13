Çok Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.03.2024 05:50

İzmir'de silahlı saldırı: 17 yaşındaki genç öldü

İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'de silahlı saldırı: 17 yaşındaki genç öldü
[Fotograf: AA]

Barış Mahallesi 299. Sokak'ta 17 yaşındaki Yusuf Demir'e, plakası henüz öğrenilemeyen araçtaki kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Başına kurşun isabet eden Demir, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demir'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, olayın ardından yaptıkları çalışma sonucu şüpheliler H.T, Ö.T. ve H.B.T'yi yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ETİKETLER
İzmir Cinayet
Sıradaki Haber
Tokat'ta tarlaya otomobil devrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:58
Putin: Finlandiya sınırına asker ve imha sistemleri konuşlandıracağız
06:56
Bursa’da palet fabrikasında yangın
06:45
Gazze'de son durum: Öldürülenlerin sayısı 31 bini aştı
06:42
İsrailli bakandan 13 yaşındaki çocuğu öldüren polise tebrik
06:27
Otonom sürüş sistemleri testleri geçemedi
06:23
OPEC, 2024 ekonomik büyüme tahminini yükseltti
Gazze'de çocuklar, yaşanan gıda kıtlığını protesto etti
Gazze'de çocuklar, yaşanan gıda kıtlığını protesto etti
FOTO FOKUS
Bakan Yerlikaya üs bölgesinde incelemelerde bulundu.
Bakan Yerlikaya üs bölgesinde incelemelerde bulundu.
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ