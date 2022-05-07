A.Ö. ve yeğeni Ömer Öztarla, Ahmet Piriştina Caddesi Doğal Yaşam Parkı Kavşağı'nda durdukları araçta bulunan E.K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö, yanında bulunan tabancayla ateş etti.

Bu sırada amcasını durdurmaya çalışan Ömer Öztarla ile E.K. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bakırçay Üniversitesi Çiğli Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ömer Öztarla müdahaleye rağmen kurtarılamadı, ağır yaralı E.K. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.Ö'nün ilk ifadesinde, E.K'nin kendisine ait tarlada bulunan pulluğu çaldığını, olayı fark edince şüpheliyi yakalamak için yeğeni ile birlikte yola çıktıklarını, kavşakta durdurdukları araçta E.K. ile tartıştıklarını ve yanında bulunan tabanca ile ateş ettiğini, arbede sırasında araya girmeye çalışan yeğeni Ömer Öztarla'yı yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.