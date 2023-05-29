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Türkiye
AA 29.05.2023 07:34

İzmir'de silahlı "alacak verecek" kavgası: 5 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de silahlı "alacak verecek" kavgası: 5 yaralı

Zafertepe Mahallesi 574 Sokak'ta aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan iki grup konuşmak için bir araya geldi.

Gruptakiler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki tarafın da silah kullandığı olayda Abdulkadir Y. başından, 4 kişi de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların yakınları hastanelerin önünde toplandı

Yaralılar ambulansla, Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanelerin önünde yaralı yakınlarının toplanması üzerine polis güvenlik önlemi aldı.

Abdulkadir Y'nin durumunun ağır olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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