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Türkiye
DHA 29.05.2023 07:12

İstanbul'da kontrolden çıkan araç bariyerlere ve minibüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu’nda makas attığı iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak önce bariyerlere vurdu, ardından takla atarak emniyet şeridinde park halinde bulunan minibüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da kontrolden çıkan araç bariyerlere ve minibüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İddiaya göre Yasin Apaydın'ın kullandığı otomobil, makas atarak ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Ardından takla atarak sürüklenen otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan minibüse vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobilin sürücüsü Yasin Apaydın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada minibüsün içerisindeki 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Hayatını kaybeden sürücü Yasin Apaydın’ın cenazesi olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeni ile TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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