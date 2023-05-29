İstanbul'da kontrolden çıkan araç bariyerlere ve minibüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İddiaya göre Yasin Apaydın'ın kullandığı otomobil, makas atarak ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Ardından takla atarak sürüklenen otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan minibüse vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobilin sürücüsü Yasin Apaydın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada minibüsün içerisindeki 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Hayatını kaybeden sürücü Yasin Apaydın’ın cenazesi olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeni ile TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.