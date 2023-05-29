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Türkiye
AA 29.05.2023 06:57

Diyarbakır'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 6 yaralı

Diyarbakır'da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 6 yaralı

Merkez Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'nda bilinmeyen bir nedenden dolayı bir grup ile iş yeri sahibi ve çalışanları arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma üzerine iş yerinden ayrılan grup, bir süre sonra tekrar geri geldi ve silahlı saldırı ve darp sonucunda biri ağır 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yol bir süre trafiğe kapatıldı

Olay sonrası restoran önünde inceleme yapan polis çok sayıda kovan bulurken, yol ise trafiğe kapatıldı. Yapılan incelemenin ardından yol, tekrar trafiğe açıldı. 

Yaralılar ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki diğer hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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