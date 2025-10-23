İzmir'de sağanak taşkınlara yol açtı: Ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir'de bugün etkili olan sağanak sebebiyle Foça ilçesinde birçok bölgede ev ve iş yerleri sular altında kaldı, rögarlar taşınca yollar göle döndü.

Foça'ya 100 kilogramdan fazla yağış düştü

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün dün yaptığı yağış uyarısı üzerine beklenen yağmur öğleye doğru kıyı ilçelerinden etkisini göstermeye başladı.

Özellikle Foça'da şiddetini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Foça'da 1 saat içinde metrekareye 100 kilogramdan fazla yağış düştü. İlçede bazı yollar suyla doldu, ulaşım aksadı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Sağanak Aliağa ilçesinde de etkili oldu. Suyla dolan yollarda ulaşım aksadı. Belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.