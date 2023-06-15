Parçalı Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.06.2023 03:50

İzmir'de otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri bebek 2 kişi yaralandı.

İzmir'de otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Kamyonetin sürücüsü, Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki bir büfede yiyecek almak için durdu.

Bu sırada yarış halinde oldukları iddia edilen ve sürücülerinin kimliği bilinmeyen otomobil kamyonete çarparken, yoldan çıkan başka bir otomobil ise demir korkuluklara çarparak durabildi.

İzmir'de otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı

Kazanın şiddetiyle kamyonet, önündeki otomobile çarparak devrildi.

Kamyonette bulunan 31 yaşındaki İnci Özparıltılı ile 7 aylık bebeği Özhan Ahlas Özparıltılı, savruldukları aracın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla anne ve bebeği aracın altından çıkarıldı.

7 aylık bebeğin annesi öldü

Ağır yaralanan anne Özparıltılı, kaldırıldığı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebeğin ise tedavisi sürüyor.

Sürücülerden biri olay yerinden kaçtı

Öte yandan yaralanan otomobilin sürücüsü, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerince araç içerisinde yapılan incelemede bir av tüfeği bulundu.

Demir korkuluklara savrulan aracın sürücüsü ise kaza sonrası olay yerinde kaçtı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Büfede çalışan ve kazayı gören Ahmetcan Kurtaran, "Sandviç yaparken bir anda karartı ve kamyonun uçtuğunu gördüm. Kendimi dışarı attığımda kadın yerdeydi. Ona yardımcı oldum. Kamyonetin sağ tarafından da kaldırıp bebeği çıkardık. Bu kadarını gördüm" dedi.

ETİKETLER
İzmir Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Miras kavgasında ağabeyini öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:42
İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 kişi hastaneye başvurdu
03:59
Şırnak’ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
03:55
SPK'dan 2 kişiye işlem yasağı
03:29
Nijerya'da batan teknede ölü sayısı 106'ya yükseldi
02:00
Miras kavgasında ağabeyini öldürdü
02:00
Kurban pazarının gözdesi 190 bin liraya satıldı
İstanbul'un simge yapıları Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ışıklandırıldı
İstanbul'un simge yapıları Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ışıklandırıldı
FOTO FOKUS
Mersin'de plastik kasa fabrikasında yangın
Mersin'de plastik kasa fabrikasında yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ