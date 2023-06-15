İzmir'de otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı

Kamyonetin sürücüsü, Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki bir büfede yiyecek almak için durdu.

Bu sırada yarış halinde oldukları iddia edilen ve sürücülerinin kimliği bilinmeyen otomobil kamyonete çarparken, yoldan çıkan başka bir otomobil ise demir korkuluklara çarparak durabildi.

Kazanın şiddetiyle kamyonet, önündeki otomobile çarparak devrildi.

Kamyonette bulunan 31 yaşındaki İnci Özparıltılı ile 7 aylık bebeği Özhan Ahlas Özparıltılı, savruldukları aracın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla anne ve bebeği aracın altından çıkarıldı.

7 aylık bebeğin annesi öldü

Ağır yaralanan anne Özparıltılı, kaldırıldığı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebeğin ise tedavisi sürüyor.

Sürücülerden biri olay yerinden kaçtı

Öte yandan yaralanan otomobilin sürücüsü, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerince araç içerisinde yapılan incelemede bir av tüfeği bulundu.

Demir korkuluklara savrulan aracın sürücüsü ise kaza sonrası olay yerinde kaçtı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Büfede çalışan ve kazayı gören Ahmetcan Kurtaran, "Sandviç yaparken bir anda karartı ve kamyonun uçtuğunu gördüm. Kendimi dışarı attığımda kadın yerdeydi. Ona yardımcı oldum. Kamyonetin sağ tarafından da kaldırıp bebeği çıkardık. Bu kadarını gördüm" dedi.