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Türkiye
AA 25.09.2024 13:30

İzmir'de otomobil alt geçide düştü: 3 ölü

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eşrefpaşa'daki 648 Sokak'tan İkiçeşmelik yönüne giden Sibel Bulut'un kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen otomobilde arka koltukta oturan Sadiye Bulut, Samire Kaya ve Gülistan Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'de otomobil alt geçide düştü: 3 ölü

Yaralı olarak otomobilden çıkarılan sürücü ile Fatma Öner, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolun araç geçişine kapanması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İzmir'de otomobil alt geçide düştü: 3 ölü

Ölenlerin olay yerine gelen yakınlarını polis ekipleri teskin etmeye çalıştı.

Ev hanımı olan kadınların ameliyat olan bir yakınlarını ziyaret etmek için gittikleri hastaneden döndükleri, arka koltukta oturanların emniyet kemerlerinin takılı olmadığı öğrenildi.

Korna çalarak gelmiş

Kazaya tanık olan Celal Yılmaz, karşı caddede yürüdüğü sırada bir otomobilin bayır aşağı korna çalarak geldiğini, bariyere çarparak aşağıya düştüğünü gördüğünü söyledi.

Kubilay Beceren ise motosikletiyle alt geçitten geçtikten hemen sonra otomobilin düştüğünü belirtti.

Beceren, otomobilin sürücü ve yolcu bölümündeki kadınları çıkardıklarını, arka koltuktakilere ulaşmak için aracı kaldırmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını anlattı.

Öte yandan kaza anını, güvenlik kamerası kaydetti. Görüntüde otomobilin 648 Sokak'tan yokuş aşağı fren yapmadan inmesi, bu sokağı dikine kesen yola geldiğinde manevra yapmadan karşıya geçerek bariyeri aştığı ve alt geçide düştüğü görülüyor.

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İtfaiye İzmir Polis Trafik Kazası
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