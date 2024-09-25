Ankara'da pazar günü "Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Yürüyüşü" düzenlenecek

Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenecek program, 6 Ekim saat 13.30'da Kurtuluş Metro istasyonundan yürüyüşle başlayacak.

Akademisyenler, gazeteciler, hukukçular, sağlık çalışanları, sanatçılar, engelliler, çocuklu ve bebekli anneler ile çeşitli meslek gruplarının yer alacağı yürüyüş, Anadolu Meydanı'nda tamamlanacak. Burada birçok konuşmacının katılımcılara hitap edeceği miting düzenlenecek.

"Çoğunluğu çocuk, kadın, yaşlılardan müteşekkil bir soykırım yaşanıyor"

ANFİDAP üyesi İsmail Mansur Özdemir, Gazze'de insanlık tarihinin görebileceği en vahşi soykırıma şahit olduklarını söyledi.

Gazze'de savaşın hukukunun çiğnendiğine işaret eden Özdemir, "Bugün sayısı 41 bine ulaşan ve çoğunluğu çocuklardan, kadınlardan, yaşlılardan müteşekkil bir soykırım yaşanıyor. İlgili mevzuatlar çerçevesinde hem Birleşmiş Milletler kaynakları hem de Lahey Adalet Divanı, net olarak İsrail ve yol arkadaşları Amerika, İngiltere ve diğerleriyle birlikte sistematik şekilde soykırım gerçekleştirildiğini ortaya koydu" dedi.

Özdemir, insanlığın yaşanan soykırım karşısında ayağa kalktığını ve her şeye rağmen bunun engellenemediğini vurgulayarak, "Bugün dünya ikiye bölünmüş durumda. Vicdanın ve insanlığın karşısında olan siyonist cephe ve bunun karşısında vicdanın, insanlığın, merhametin, ahlakın, izzetin olduğu dünya halkları var. Çok şükür milletimiz de bu büyük soykırımın karşısında bir pozisyon aldı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de her kesimden insanın doğal şekilde organize olarak yaşanan zulme karşı tavır geliştirdiğini belirten Özdemir, bu süreçte en önemli örneği de Ankara'daki sivil toplum kuruluşlarının sergilediğini dile getirdi.

"ANFİDAP şu ana kadar 400'den fazla İsrail karşıtı eylem gerçekleştirdi"

Özdemir, ANFİDAP'ın şu ana kadar 400'den fazla İsrail karşıtı eylem gerçekleştirdiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'de, özellikle de Ankara'da ANFİDAP bünyesinde kitlesel eylem sürdürülürken, diğer tarafta da İsrail'in sistematik şekilde süren küresel işgaline karşı çok önemli çalışmalar yapıldı. Bugün geldiğimiz nokta çok değerli. Türkiye toplumu bütün renkleriyle beraber hem Hamas'ı hem Gazze'de direnen toplumu bir Kuvayımilliye olarak tanımlıyor. Bunun tarihsel olarak da bir anlamı var. Çünkü Filistin bizim için Galiçya, Kafkasya, Çanakkale gibi bir cephedir."

Türkiye'de siyasi, sosyolojik ve düşünsel çeşitliliğe rağmen bir Gazze mutabakatının sağlandığını ifade eden Özdemir, "ANFİDAP tam da bu mutabakatın ismidir. Bu anlamda toplumumuz 7 Ekim'den tam bir yıl sonra, bizden büyük bir yürüyüş talep ediyor. Sivil toplum kuruluşlarımız, toplumsal unsurlar, bireysel, bizden büyük bir yürüyüş talep ettiği için bu koordinasyonu sağlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefimiz 1 milyon kişiyle yürümektir"

Özdemir, geçen yıl 24 Aralık'ta Ankara'da "vicdan" temasıyla düzenledikleri yürüyüşe yaklaşık 200 bin kişinin katıldığını belirterek, "Toplumuzla birlikte 6 Ekim Pazar günü yapacağımız büyük yürüyüşümüzle, yumruklarımızı sıkarak yaşanan soykırıma 'isyan' diye haykıracağız. Yakından, uzaktan ve farklı illerden tüm halkımızı bu izzetli, iffetli, şahsiyetli yürüyüşe davet ediyoruz" dedi.

Yürüyüşle birlikte Filistin hassasiyetini canlı tutmak ve yaşanan zulmü bir kez daha dünyaya duyurmak istediklerini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşumuz bu organizasyonda doğrudan görev alıyor. Dün yaptığımız toplantıyla gövdemiz 500'ü aştı. Hem mahalli hem de Ankara teşkilatı olan yapılarla halkamız genişleyerek büyüyor. Hem davetimiz hem çağrımız hem de işbirliğimiz çok geniş bir alana hitap ediyor. Biz bütün renkleriyle Ankaralıları davet ediyoruz. Bu yürüyüşteki hedefimiz 1 milyon kişiyle yürümektir. Şu ana kadar Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğünün hazırlığı da bu yönde. Türk ve Filistin bayrakları, afişlerimiz ve dövizlerimizle bu eylemin hazırlığını yapmaya devam ediyoruz."