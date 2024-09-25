Adana'da tavan arasındaki cips paketinden tabanca çıktı

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah bulundurulduğu belirlenen Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir tekel bayisine operasyon düzenledi.

Operasyonda, tavan arasındaki cips paketinin içerisine saklanmış ruhsatsız tabanca, şarjör ve 9 fişek bulundu. Aynı iş yerinde, ruhsatsız tüfek, kartuş ve 150 fişek de ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.S, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş yerine yapılan operasyon ise polis kamerasınca kayda alındı.