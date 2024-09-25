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Türkiye
AA 25.09.2024 11:33

Trafikte yapay zeka dönemi: Hız ihlallerini ve aranan kişileri tespit ediyor

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü envanterine dahil edilen yapay zeka destekli yerli radar sistemiyle, aranan şahıslar, araçlar ile hız ihlalleri tespit ediliyor.

Trafikte yapay zeka dönemi: Hız ihlallerini ve aranan kişileri tespit ediyor

Erzurum trafiğinde kullanılan yapay zeka destekli radar sistemi, polislerin işini kolaylaştırıyor. Savunma Sanayii Başkanlığının projesi kapsamında Radarsan tarafından üretilen ve Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi envanterine giren yerli ve milli Yeni Nesil Mobil Hız Tespit Sistemi (MHTS) kentte temmuzda faaliyete başladı.

Yapay zeka destekli radar sistemi

Sistem, operatöre ihtiyaç duyulmadan, tüm hava şartlarında, gece gündüz tüm araçların plaka, araç cinsi ve hız verilerini okuyabiliyor. Yapay zeka tarafından tespit edilen araçların hız, fotoğraf ve geçiş zamanını, emniyetin PolNet (Polis Bilişim Ağı) ağına gönderen sistem, ihlal yapan araçlara ait verileri de anlık olarak trafik ekiplerine bildiriyor.

Ekipler, özellikle hız ihalelerinin yoğun olduğu noktalara araç veya tripot üzerine kurdukları kameralı sistem ile kara yollarında seyreden araçları kayıt altına alıyor. 

Trafikte yapay zeka dönemi: Hız ihlallerini ve aranan kişileri tespit ediyor

Yakalama kararı olan sürücüyü gören sistem alarm veriyor

Sisteme özel geliştirilen yerli yazılımla kameranın yaklaşık 100 metreden gördüğü araçların plakaları ile anlık hızları otomatik olarak belirleniyor. Ekiplerin, işini kolaylaştıran sistem, araçların sürücüsü hakkında yakalanma kararı olması durumunda da ekrana verdiği alarm sayesinde, ekiplerin şüphelileri yakalamasını sağlıyor. İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, geliştirilen sistemin her türlü hava şartında kullanabildiğini söyledi. Radar sisteminin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca gönderildiğini belirten Yırtar, "Cihazla ekipler, denetimlerimize daha fazla özen göstermeye başladı. Günün her saatinde hız denetimlerimiz şehir içi ve şehirler arası yollarımızda devam ediyor" dedi

Yeni sistemin ekiplerin işini de kolaylaştırdığına işaret eden Yırtar, "Yerli ve milli cihazımız, asayiş ve diğer birimlerimizce aranan araçların plakalarını ikaz ederek ekiplerimize bildiriyor. Çok iyi bir sistem, çalışmalarımızda bize daha kolaylıklar sağlıyor. Hız denetimlerimiz artarak devam edecektir. Bu sistem araç üzerinde veya tripotla seyyar şekilde kullanılabiliyor. Araçların dikkatinden uzaklaşarak denetimimizi rahatlatacak bir sistem. Eski radar sistemlerimizde hız ölçümcü personelimizin tespitinden sonra ileride durduracak ekibe anons ediyordu, bu sistemle ihlal direkt tablete düşüyor" diye konuştu. Yırtar, hız ihlali polis ekibinin dikkatinden kaçsa bile sisteme düştüğünü anlatarak, `Yeni sistemimiz personel hatasını da sıfıra düşürüyor. Tasarruf amaçlı ve yazılımımızın milli olması bizim için güvenlik oluşturacaktı" ifadesini kullandı.

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